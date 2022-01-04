Президент Литви запропонував скасувати режим НП через мігрантів

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує скасувати надзвичайний стан, запроваджений на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу, повідомляє Ділова столиця.

Науседа заявив в одному з литовських видань, що "проблема мігрантів наразі вирішена" і що надзвичайний стан можуть знову запровадити, якщо це буде потрібно. Однією з причин скасування режиму НС президент Литви назвав необхідність розпочати роботу щодо зміни конституції країни.

ЗМІ зазначило, що у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю сейм Литви заблокував внесення поправок до конституції. Основний закон Литви передбачає, що конституція не може бути змінена під час надзвичайного стану чи війни.