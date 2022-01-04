Столтенберг назвав теми засідання Ради НАТО-Росія

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав на 12 січня засідання Ради НАТО-Росія, повідомляє Новое время.

На своїй сторінці у Twitter він написав, що на зустрічі обговорюватимуться питання, пов'язані з безпекою Європи, зокрема й ситуацію в Україні.

"Я скликав засідання Ради Росія-НАТО 12 січня для обговорення питань, пов'язаних з європейською безпекою, зокрема, ситуації в і біля України та питань, пов'язаних із військовою активністю, взаємною транспарентністю та зниженням ризиків. Порядок денний для змістовного діалогу на користь для всіх нас" , — написав він.

I’ve convened #NATO-#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 4, 2022



