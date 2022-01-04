Сейв голкіпера "Динамо" визнано найкращим сейвом року. Відео

Згідно з інформацією Української асоціації футболу (УАФ) голкіпера збірної України та київського "Динамо" Георгія Бущана визнано автором кращого сейву минулого року. Момент стався у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини, повідомляє Обозреватель.

Георгій Бущан

Весь перший тайм гості володіли тотальною ігровою перевагою і на 45-й хвилині мали чудову нагоду відкрити рахунок. Після подачі кутового Денніс Хаджікадуніч виграв верхову боротьбу та потужно пробив у ворота. Бущан зміг дотягнутися до м'яча, відбивши його у штангу.

Україна мало не пропустила гол. Джерело: кадр з відео

Після цього круглий снаряд відлетів у поле, де спритніше зіграв Ілля Забарний.

Бущан став найкращим у матчі

Цей момент став ключовим у грі. У другому таймі Україна переломила перебіг зустрічі, зусиллями Зінченка та Довбика забила два голи та вийшла у плей-офф ЧС-2022.