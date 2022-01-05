У РФ збільшать видобуток нафти на 85 відсотків

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак пообіцяв, що РФ у лютому 2022 року відновить видобуток нафти на 85 відсотків від рівня максимального скорочення в травні - червні 2020 року за угодою ОПЕК+. Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів, повідомляє Лента.Ру.

"Для Росії це означає, що у лютому ми вийдемо приблизно на 85 відсотків відновлення видобутку від того максимального рівня скорочення, яке було у травні та червні 2020 року. Тобто ми відновимо 1,7 мільйона барелів на добу" , - сказав він.

Новак додав, що Росія у листопаді виконала угоду на 97 відсотків, при цьому країна, за його словами, виконує зобов'язання на 100 відсотків.

Раніше 4 січня міністри країн ОПЕК+ домовилися продовжити збільшення видобутку нафти у лютому на 400 тисяч барелів на добу. Країни-експортери нафти дійшли рішення виходячи з того, що сировинний ринок зараз збалансований. При цьому очікується, що після першого кварталу 2022 року запаси нафти у світі зростатимуть.