Протести в Казахстані: мітингарі палять поліцейські авто

У казахському місті Алмати запеклі зіткнення учасників протесту та правоохоронців. Про це свідчать оприлюднені відео із місця подій у вівторок, 4 січня, повідомляє Корреспондент.

Так, поліція почала застосування світло-шумових гранат та сльозогінного газу, щоб розігнати учасників акції у районі площі Республіки та інших центральних вулиць. Чутно гучні вибухи, все в диму. Також копи стріляють, швидше за все, гумовими кулями.

У свою чергу, учасники акції протесту намагаються штурмувати автомобілі поліції. Деякі вже підпалили.