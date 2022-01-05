США можуть перебазувати військових до Європи – Пентагон

США поки що не планують збільшити військову присутність у Європі, але якщо від країн-союзниць по НАТО надійде запит, Вашингтон його розгляне. Про це заявив на брифінгу для журналістів представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо виникне ситуація із вторгненням (Росії в Україну – ред.), якщо деякі з наших союзників по НАТО запросять додаткові сили, то ми конструктивно розглянемо ці запити" , - сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста про можливість збільшення присутності сил США в Європі.

"Поки що нічого з цього не сталося" , - додав він.

Кірбі нагадав про вже наявну "дуже велику і надійну присутність" сил США в Європі. За його словами, при необхідності Вашингтон може перебазувати до Європи своїх військових.