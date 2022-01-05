Прокуратура Словаччини не схвалила проєкт військового співробітництва із США

Генеральна прокуратура Словаччини у процесі міжвідомчого погодження відкинула проєкт угоди про співпрацю у сфері оборони між республікою та США. Про це повідомило у вівторок, повідомляє ТАСС.

Як передає Словацьке телебачення, одним з активних прихильників укладання угоди, що припускає присутність американських військовослужбовців на словацькій території, є міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Його відомство, як він поінформував, врахує заперечення генпрокуратури та внесе відповідні поправки до документа, який потім знову має пройти експертизу у державних інстанціях республіки.

У генпрокуратури, за даними телеканалу, виникло 35 принципових заперечень щодо проєкту угоди. Проти його укладання виступає впливова Словацька національна партія, що вказує на загрозу державного суверенітету у разі розміщення іноземних військ у республіці.

Американські ЗС у разі укладання угоди між Братиславою та Вашингтоном зможуть використати словацькі авіабази Малацьки-Кухиня (захід республіки) та Сліач (центральна частина країни). Також угода дозволяє США використовувати інші військові об'єкти у країні. При цьому словацька армія зможе отримувати фінансування із США. Документ передбачається укласти терміном на 10 років з можливістю автоматичного продовження.