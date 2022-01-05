КНДР запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

КНДР у середу, можливо, запустила балістичну ракету у бік Японського моря, повідомляє ТАСС.

Про це інформувала берегова охорона Японії. Відомство зазначає, що ракета впала в море, і попереджає рибальські судна про необхідність бути обережними і не наближатися до уламків. Іншої інформації про запуск не наводиться.

За даними телеканалу NHK, Міноборони Японії перевіряє, чи було завдано будь-якої шкоди японським судам. При уряді Японії також створено екстрений штаб зі збору інформації про запуск.

Агентство Yonhap з посиланням на представника південнокорейського Комітету начальників штабів, у свою чергу, повідомляє про пуск непізнаного снаряда.

Востаннє КНДР проводила ракетні випробування у жовтні минулого року. Тоді вона здійснила запуск нової балістичної ракети підводних човнів.