СБУ за грудень заблокувала 59 кібератак на органи влади

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у грудні 2021 року припинили і нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, повідомляє УНІАН.

"Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у минулому місяці" , - наголошують в СБУ﻿.

Також в СБУ зазначають, що основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були: з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на веб-додатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Зазначимо, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозі в національному кіберпросторі.