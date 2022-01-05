Чеський соратник "ДНР" отримав тюремний термін

Празький міський суд заочно засудив до 21 року ув'язнення колишнього чеського військовослужбовця Мартіна Сукупа, який воював на боці проросійських сепаратистів ДНР. Він визнав його винним в участі у терористичній організації, повідомляє Корреспондент.

Згідно з інформацією чешських ЗМІ, колишнього професійного військового звинувачують у тому, що з червня 2014-го по травень 2018 року він воював на боці так званої "ДНР". Спочатку Сукуп командував танковим підрозділом, а пізніше артилерійською батареєю.

Як пояснили у суді, тривалий термін покарання пов'язаний із тим, що підсудний зловживав навичками, набутими під час служби у чеській армії.

Обвинувачений ховається від правосуддя і, ймовірно, перебуває на території Донбасу, де вже має сім'ю. Захист уже оскаржив вирок, заявивши, що прокуратура у своєму звинуваченні базувалася на постах у соціальних мережах та повідомленнях українських ЗМІ.

Раніше міський суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці громадянина Чехії Іржі Урбанека, котрий воював на Донбасі за сепаратистів "ДНР".

Також суд Праги засудив до 20 років в'язниці громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів ЛНР.