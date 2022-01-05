На Закарпатті вибухнув будинок: постраждали два пенсіонери

У Закарпатській області стався вибух газоповітряної суміші в одному із сіл Тячівського району, який зруйнував будинок літньої кухні. Постраждали два пенсіонери, повідомляє Корреспондент.

За даними ДСНС о 16:06 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про вибух без подальшого горіння в літній кухні на вулиці Чонки у селі Бедевля.

На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху отримали травми двоє пенсіонерів 1940 та 1946 років народження. Літніх людей госпіталізували.

dsns.gov.ua

На місці працювали рятувальники 1-державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів та місцевої пожежної команди смт Тересва.

Наразі на місці працює спеціальна комісія, яка має з'ясувати обставини вибуху.