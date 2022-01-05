Президент Казахстану розпустив уряд

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду. Про це йдеться на сайті глави держави, повідомляє Корреспондент.

"Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан ухвалюю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан. Тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-міністра Республіки Казахстан на Смаїлова Аліхана Асхановича" , – йдеться у документі.

У ньому також зазначається, що урядовці продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу кабміну. Державним секретарем Казахстану призначено колишнього помічника президента Ерлана Каріна.

Раніше, 4 січня Токаєв ввів режим надзвичайного стану в Алмати та в Мангістауській області до 19 січня. Це було викликано масовими протестами після стрибка цін на скраплений газ.