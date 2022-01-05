Китай відправить зонд на південний полюс Місяця

У Китаї затверджено четверту фазу програми дослідження Місяця. Вона включає кілька місій, у тому числі створення в найближче десятиліття прототипу науково-дослідної станції на Місяці, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами Синьхуа, Китай вперше відправить на південний полюс Місяця зонд Чаньє-7, після чого Чанье-6 – резервна копія зонда Чанье-5, що доставив у 2020 році на Землю зразки місячного ґрунту, – буде запущений для забору проб ґрунту на південному полюсі Місяця.

Слідом за місією Чанье-6 буде запущено Чанье-8, яка займеться створенням прототипу науково-дослідної станції на Місяці.

"Ми також маємо намір співпрацювати з Росією у будівництві місячної науково-дослідної станції. Сподіваємося, що дана станція закладе міцну основу для кращого дослідження місячного середовища та ресурсів, у тому числі для вирішення питань використання та освоєння місячних ресурсів у мирних цілях", – заявив заступник директора Державного космічного управління КНР Яньхуа.

Як відомо, зонд Чанье-5, запущений у 2020 році, доставив на Землю 1731 грам зразків реголіту. Наразі китайський посадковий модуль Чанье-4 і місяцехід Юйту-2 працюють на звороті Місяця. Вони здійснили першу в історії людства посадку на невидиму із Землі сторону Місяця в 2019 році, пристикувавшись у районі кратера Фон Карман басейну Південний полюс-Ейткен.