В Алмати не працюють громадський транспорт та інтернет

В Алмати не працює громадський транспорт. Також у місті, як і раніше, не працює інтернет, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Згідно з інформацією казахстанських ЗМІ, багато організацій не працюють. Співробітники залишилися вдома.

Талгарська траса відкрита, але місцеві жителі не змогли заїхати в Алмати до 7 ранку, машини розгортали і відправляли назад. Кількість машин на трасі в рази менше, ніж зазвичай, заторів і пробок немає.

Аеропорт Алмати працює в штатному режимі. У зв'язку з посиленням заходів безпеки на території Міжнародного аеропорту Алмати пасажирів просять приїжджати на рейс завчасно.