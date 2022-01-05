Борель ініціює створення військової місії ЄС в Україні

Жозеп Боррель планує внести на розгляд країн Євросоюзу пропозиції щодо започаткування військової консультативної та навчальної місії ЄС в Україні, повідомляє Укрiнформ.

Про це Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt. За його словами, Брюссель розглядає можливість запровадження військової консультативної та навчальної місії ЄС в Україні (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine), у рамках якої європейські військові інструктори навчали б керівні кадри української армії.

«Ми вже оцінили на місці, що потрібно українцям, як ми можемо реально допомогти, скільки коштує така місія і хто може взяти в ній участь. Невдовзі я внесу відповідну пропозицію країнам-членам ЄС» , - заявив Боррель.

На запитання, чи не варто Євросоюзу більше підтримувати Україну, Боррель відповів, що ЄС останніми роками надав Києву фінансову підтримку на мільярди євро, постійно розширяв взаємну торгівлю та розвивав економічні відносини.

«Минулого тижня я вирішив підтримати українську армію ще 31 мільйоном євро. Це має на меті покращити логістичні навички та боротьбу з кібератаками» , - поінформував високий представник.

Він також нагадав, що з 2014 року у місії EUAM Україна працювали понад 80 осіб, які допомагають реформувати сектор цивільної безпеки, зокрема поліцію та прокуратуру. Це допоможе зробити Україну стійкішою до внутрішніх і зовнішніх загроз, додав дипломат.

Він не став відповідати на запитання, наскільки ймовірним вважає вторгнення Росії в Україну, зауваживши лише, що європейські та американські спецслужби працюють за всіма можливими сценаріями.

«Військове вторгнення не можна повністю виключити, але є багато інших сценаріїв, і я також стурбований ними, навіть якщо вони менш екстремальні» , - сказав Боррель.

Серед таких варіантів він назвав дестабілізацію уряду України за допомогою гібридних тактик, подальшу ескалацію на сході країни, скорочення транзиту газу до Європи.

Високий представник Євросоюзу також прокоментував заплановані переговори між США і Росією:

«Ми не хочемо і не повинні бути незаангажованим глядачем, через голову якого приймаються рішення».

За його словами, йдеться, зокрема, про те, як ЄС може долучитися до переговорів між Вашингтоном і Москвою щодо розрядки ситуації навколо України та гарантій безпеки, яких вимагає РФ.

За словами Борреля, якщо Росія хоче говорити про безпеку в Європі, то такі перемовини мають сенс тільки за умови участі в них ЄС.

«Кожен, хто хоче вести переговори про майбутню архітектуру безпеки в Європі, повинен, звичайно, також говорити з європейцями. Європейська безпека - це про нас. Америка і Росія (або НАТО і Росія) не можуть просто вести переговори про це - навіть якщо Москва це так собі уявляє… Росія хоче вести переговори про архітектуру європейської безпеки без залучення Європейського Союзу – це абсурд. Ми цього не приймемо. Нічого не вирішується про нас без нашої присутності» , - заявив дипломат, наголосивши, що ніякої «Ялти-2» бути не може.

Боррель також звернув увагу на те, що РФ уперше виклала свої пропозиції у формі договору.

«Вимоги гарантій безпеки та припинення розширення ЄС і НАТО – це суто російський порядок денний з абсолютно неприйнятними умовами, особливо з огляду на Україну» , - указав представник Брюсселя.

При цьому він запевнив, що ЄС не може йти на компроміс щодо фундаментальних принципів:

«Територіальна цілісність країни та право суверенної держави самостійно вирішувати питання про співпрацю з іншими країнами чи альянсами - ці принципи не підлягають обговоренню».