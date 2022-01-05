Платні камери в СІЗО поповнили бюджет на 7,8 млн

За користування платною послугою надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах станом на 30 грудня 2021 року сплачено понад 7,8 млн грн, повідомляє Укрінформ.

«7 823 278 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер. Більше 4,5 млн грн з них заробив Київський слідчий ізолятор» , - ідеться у Фейсбуці Міністерства юстиції.

Зазначається, що за рахунок цих надходжень тривають ремонти у звичайних камерах слідчих ізоляторів.

За інформацією Мін'юсту, камери з поліпшеними умовами перебування відкрито вже у 29 СІЗО по всій Україні.

Як повідомлялося, уряд постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах.

У серпні заступник міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що Мін'юст вважає успішним цей експериментальний проєкт і планує його продовжити.