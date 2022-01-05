У Туреччині заарештували півсотні підозрюваних у зв'язках з рухом Гюлена

Турецька прокуратура видала ордери на арешт 99 осіб, підозрюваних у зв'язках із рухом FETÖ Фетуллаха Гюлена, повідомляє Укрiнформ.

«Головна прокуратура Анкари видала розпорядження про затримання 99 осіб у рамках розслідування діяльності FETÖ... 55 підозрюваних були затримані в ході операції, проведеної одночасно в 40 провінціях» , - пише одне з турецьких видань.

Зазначається, що з 99 осіб, яких підозрюють у зв’язках з FETÖ, 65 були раніше звільнені з державної служби, решта 34 - працюють як «приватні імами». Тривають слідчі дії з метою затримання всіх підозрюваних.

Влада Туреччини обвинувачує FETÖ та її лідера Фетуллаха Гюлена, котрий перебуває в добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. Тоді загинула 251 особа та близько 2200 дістали поранення.