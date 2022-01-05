"Apple Watch" для собак: представлений розумний нашийник

Спеціально для пухнастих тварин був розроблений штучний інтелект із глибоким навчанням, який використовує мініатюрні радарні датчики, повідомляє Сьогодні.

Звичайно ж, розумний нашийник також може використовуватися як GPS та трекер активності собаки.

У пристрої використовували датчики того ж типу, що і радар Soli, який використовував Google у своїх телефонах Pixel 4.

Фото Invoxia

Що цікаво, радари здатні знімати свідчення незалежно від того, наскільки пухнастий у вас собака.

Ще один плюс полягає в тому, що нашийник може більш вільно та комфортно сидіти на шиї собаки.

Розумний годинник і фітнес-трекери, які використовують люди, навпаки, вимагають більш щільної посадки та гарного контакту зі шкірою.

Крім моніторингу життєво важливих функцій, нашийник відстежує повсякденну активність та визначає, коли собака гуляє, біжить, дряпається, їсть або п'є, гавкає та відпочиває.

З мінусів – на даний момент нашийник Invoxia призначений лише для собак середнього та великого розміру.

Поки радар не вдалося зменшити, щоб пристрій підійшов мініатюрним собакам і кішкам.

Invoxia повідомляє, що нашийник з'явиться у продажу влітку 2022 року за ціною 99 доларів (додаткова щомісячна підписка на функції GPS обійдеться ще 12,99 доларів).