Курс валют НБУ на 5 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 5 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 4 января, вырос на 2 коп до 27.30 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 30.77 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 2 коп до 3.62 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 36.80 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 29.71 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.74 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.297600
|EUR
|Евро
|30.773900
|RUB
|Рубль
|0.362410
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.804000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.713300
|PLN
|Польский злотый
|6.739600