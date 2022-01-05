Під Миколаєвом перекинулася фура зі олією

Увечері у вівторок, 4 січня, у Миколаївській області перекинулася автоцистерна DAF із вантажем соняшникової олії, повідомляє Корреспондент.

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Згідно з даними Нацполіції, ДТП сталася на автодорозі Н-11 Миколаїв – Дніпро на залізничному переїзді Добровольський у межах села Новодмитрівка Новобузької територіальної громади. 

Внаслідок пригоди з пошкодженої вантажівки почала витікати олія. Водій не отримав серйозних травм. 

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Наразі рух залізничного транспорту на цьому переїзді в обох напрямках тимчасово припинено. Вживаються заходи щодо його відновлення. На місці працюють поліцейські та техніка ДСНС. 

Усі обставини події встановлюються.

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