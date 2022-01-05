Під Миколаєвом перекинулася фура зі олією
Увечері у вівторок, 4 січня, у Миколаївській області перекинулася автоцистерна DAF із вантажем соняшникової олії, повідомляє Корреспондент.
Згідно з даними Нацполіції, ДТП сталася на автодорозі Н-11 Миколаїв – Дніпро на залізничному переїзді Добровольський у межах села Новодмитрівка Новобузької територіальної громади.
Внаслідок пригоди з пошкодженої вантажівки почала витікати олія. Водій не отримав серйозних травм.
Наразі рух залізничного транспорту на цьому переїзді в обох напрямках тимчасово припинено. Вживаються заходи щодо його відновлення. На місці працюють поліцейські та техніка ДСНС.
Усі обставини події встановлюються.