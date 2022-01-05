Що очікується на валютному ринку в середу

Нестача пропозиції валюти в перший робочий день нового року призвела до різкого зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку.

Ситуацією скористалися спекулянти, які не забули підняти ціни за повної бездіяльності Національного банку, який учора, схоже, навіть не спостерігав за ринком. Таким чином безготівковий долар знову наблизився до рівня 27,50 гривень і сьогодні протестує його на міцність. Аналітики порталу «Курс України» вважають, що цей рівень уже буде болючим для регулятора, і сьогодні він усе ж таки відреагує на те, що відбувається, або самостійно, або «попросивши про допомогу» держбанки. Ми чекаємо на інтервенцію на продаж в районі 27,50; якщо ж станеться так, що і сьогодні Нацбанку на ринку не буде (що малоймовірно), це означатиме дозвіл на невелику девальвацію гривні.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 27,35/27,50 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у вівторок зріс у ціні на 10 копійок. Вранці «американця» готові були віддавати за 27,33-27,35 гривень, а надвечір цінник підскочив до 27,43-27,45 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме з 27,44-27,45 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX у вівторок робило різкі рухи, то опускаючись до позначки 1,1270, то піднімаючись до 1,1321. Низька ліквідність ринку в перші дні нового року сприяє підвищеній волатильності, що й позначилося на поведінці євро у світі. Вранці середи євро торгується у вузькому 20-пунктовому діапазоні 1,1276-1,1296 долара. Готівкове євро у столиці вчора виросло за доларом: у першій половині дня його продавали по 30,79-30,82 гривень, а надвечір – по 30,85-30,88 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,85-30,90 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні можливі різкі коливання ціни на євровалюту як у світі, так і в Україні.

Російський рубль у вівторок, 4 січня, впав по відношенню до американського долара, який надвечір коштував уже 75,60 рублів. Потім була невелика корекція до 75,20, а вранці середи падіння продовжилося: долар станом на 8 ранку торгується в межах 75,60-75,80 рублів. Готівковий рубль у Києві вчора подешевшав на 2 копійки, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Є підстави вважати, що і сьогодні продаж відбуватиметься у тих самих межах. Швидкість падіння рубля і гривні до долара приблизно однакова, тому співвідношення рубля до гривні залишатиметься стабільним.