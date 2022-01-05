Alyona Alyona зустріла Новий рік у Стамбулі, сумуючи за Україною

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona провела 31 грудня не на батьківщині, а у Стамбулі (Туреччина) разом зі своїм бойфрендом Денисом та його батьками. Артистка зізналася, що їй сподобався незвичайний відпочинок, проте новорічної атмосфери, як в Україні, їй все-таки не вистачило, повідомляє Обозреватель.

У святковому меню у вокалістки замість класичного олів'є була шаурма з рибою, яка їй дуже сподобалася. Особливостями початку свого 2022 року зірка поділилася з фоловерами в Instagram-stories.

Сам Новий рік о 00:00 30-річна реперша зустріла в галасливому колі туристів з різних куточків світу на Босфорському мосту, з якого можна було спостерігати яскраві феєрверки, які вже традиційно запускав місцевий уряд.

"Було дуже весело. Усі вітали одне одного та фотографувалися", – прокоментувала Альона.

Alyona Alyona зі своїм хлопцем Денисом. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Після чого знаменитість разом із коханим та його родиною вирушила до рибного ресторанчика, де вони вперше спробували шаурму з рибою. Страва з морепродуктами в лаваші виявилася дуже апетитною, незважаючи на свій незвичайний смак.

Потім Alyona Alyona з близькими гуляла нічним Стамбулом і насолоджувалася відносно теплою зимовою погодою. Вона зазначила, що їй не вистачало "українського вайбу", оскільки вдома Новий рік прийнято зустрічати з більшим розмахом.

Alyona Alyona розповіла, як зустріла Новий рік-2022. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official