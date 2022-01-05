У Шахтарі оцінили шанси Срни стати головним тренером

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думкою про можливість, що директор з футболу Дарійо Срна очолить "гірників" у майбутньому, повідомляє 24 Канал.

В інтерв'ю пресслужбі Шахтаря Палкін розповів, що Срні подобається його нинішня робота в клубі і поки що не було розмов про його тренерські амбіції.

"Тут все залежить від Дарійо. Якщо в нього буде бажання і ситуація складеться певним чином, то, ясна річ, все можливо, головне – бажання", – сказав Палкін.

На даний момент головним тренером Шахтаря є Роберто Де Дзербі, який очолив "гірників" у травні 2021 році і розпочав свою роботу в клубі з початку нвоого сезону.

Кар'єра Срни у Шахтарі