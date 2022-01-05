5 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

5 січня українські віряни вшановують святого Феодула. Він був одним із десяти Критських мучеників й поширював християнство серед народу. Через це влада Криту схопила Феодула й жорстоко катувала, а пізніше засудила до смерті, повідомляє 24 Канал.

Іменини 5 січня святкує Василь.

Прикмети 5 січня

Вітер на Феодула означатиме гарний врожай улітку.

Домашні тварини неспокійні – буде заметіль.

Дощ і сніг в цей день віщують теплу погоду у липні.

Люди вірили, якщо дитина народилась на Феодула, то вона матиме вольовий характер.

Що не можна робити 5 січня