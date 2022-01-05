5 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

5 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

5 січня українські віряни вшановують святого Феодула. Він був одним із десяти Критських мучеників й поширював християнство серед народу. Через це влада Криту схопила Феодула й жорстоко катувала, а пізніше засудила до смерті, повідомляє 24 Канал.

Іменини 5 січня святкує Василь.

Прикмети 5 січня

  • Вітер на Феодула означатиме гарний врожай улітку.
  • Домашні тварини неспокійні – буде заметіль.
  • Дощ і сніг в цей день віщують теплу погоду у липні.
  • Люди вірили, якщо дитина народилась на Феодула, то вона матиме вольовий характер.

Що не можна робити 5 січня

  • Краще не брати в руки гострі предмети 5 січня.
  • Якщо ви запланували поїздку на найближче майбутнє, то краще про неї не розповідати.
  • Якщо ви зі своєю другою половинкою посварились – не розповідайте родині про це. Ваші стосунки можуть дуже зіпсуватись.

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