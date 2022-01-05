Коли з'явився перший у світі серійний автомобіль із мотором V16

На автосалоні в Нью-Йорку 4 січня 1930 року компанія Cadillac представила перший у світі серійний легковий автомобіль із 16-циліндровим V-подібним двигуном. Це був розкішний Imperial Landaulette із 4-дверним кузовом від фірми Fleetwood, повідомляє Автоцентр.

У створенні багатоциліндрових двигунів, які як відомо володіють високою плавністю в роботі, компанія Cadillac пішла своїм неповторним шляхом. Ще в 1915 році вона випустила перший у світі легковий автомобіль із 8-циліндровим V-подібним мотором. Над цією важливою новинкою працював в умовах суворої таємності колектив під керівництвом інженера МакКолла Уайта.

А наприкінці 1929 року з'явилася наступна сенсаційна новинка – вже 16-циліндровий V-подібний агрегат теж від General Motors. Двигун був створений під керівництвом головного інженера GM Ернеста Сіхолма. У цього двигуна кут розвалу циліндрів становив 45 град. Посередині між їхніми рядами знаходився розподільний вал – один на всіх. Агрегат мав верхні клапани і, що примітно, для їхнього приводу служили новаторські тоді гідравлічні штовхачі. Кожен із двох рядів циліндрів мав свій карбюратор та свою батарейну систему запалювання.

Робочий об'єм двигуна складав 7413 см куб. і за ступеня стиснення 5,5 мотор розвивав 165 – 185 л. с. Коробка передач стояла 3-ступінчаста, повністю синхронізована. Шасі було рамним, підвіска коліс – залежна, ресорна. У різних випадках, залежно від виконання, машина розвивала 130 – 160 км/год. Середня витрата палива становила 28 л на 100 км.

Цікаво, що для машини пропонувалося 54 варіанти кузовів. Їх виготовляла фірма Fleetwood, яка тоді працювала лише на General Motors. А якщо зважити на продукцію іншої, теж домашньої фірми – Fisher, то це число зросте до 70.

Цікава деталь екстер'єру: нижче за дві основні величезні фари були встановлені дві інші, менші, пов'язані горизонтальною шарнірною тягою. Водій міг спрямовувати їх у бік повороту, для чого був спеціальний тросовий привід.

Машина викликала сенсацію: її хвалила преса, нею захоплювалася публіка. Першого року було продано понад 2800 цих дуже дорогих авто. Але в результаті бурхливої економічної кризи попит швидко впав. У 1934 – 1935 роках. реалізували лише 150 машин, 1936-го – 52 од., а 1937-го, останнього року випуску – 50 штук.

У тому ж 1937 Cadillac випустив поліпшену 16-циліндрову модель - P90. Двигун був більш легким та простим. Протягом трьох років було продано лише 500 таких авто. Виробництво їх припинилося в 1942 році і всього за 11 років випуск усіх машин Сadillac двигунами V16 склав 4066 од. Справа в тому, що більшість споживачів воліли дешевші моделі - з 12-ти та 8-циліндровими агрегатами. Саме ці машини і стали паличкою-виручалочкою, яка утримала фірму на плаву у 30-ті роки.