Потенційно небезпечний астероїд наблизиться до Землі

Так, астероїд розміром з Великий Біг Бен пройде через атмосферу Землі вже 11 січня, наблизившись на відстань до 5,6 млн кілометрів, повідомляє Сьогодні.

Космічний камінь, що отримав назву Asteroid 2013 YD48, має ширину приблизно 104 метри.

Космічний об'єкт класифікується як потенційно смертельний астероїд (вважають від відстані 1,9 млн кілометрів).

Він обертається навколо Сонця на відстані від 116 до 459 млн кілометрів. 15 січня 2014 року він уже наближався до Землі на відстані 7,71 млн кілометрів.

Другий астероїд за номером 7482, або 1994 PC1, також чималий – він удвічі більший за Емпайр-стейт-білдинг.

18 січня він пройде повз Землю на відстані 1,9 млн кілометрів. І хоча NASA вважає цю дистанцію близькою, вона більш ніж уп'ятеро перевищує відстань між нами та Місяцем.

Розмір 1994 PC1 є однією з причин, через яку він класифікується як потенційно небезпечний астероїд (його довжина становить близько одного кілометра).

Крім того, він рухатиметься зі швидкістю 69 тисяч кілометрів на годину.