Протести в Казахстані: протестувальники рухаються до центру Алмати
В Алмати відновилися акції протесту, попри запровадження надзвичайного стану. Натовпи протестувальників рухаються з околиць до центру міста.
Відео із місця подій опублікував Telegram-канал "Политика Страны".
На відео видно дві захоплені у поліцейські машини.
На кадрах видно, що натовп іде до центру міста разом із поліцейськими машинами, якими керують самі поліцейські. Але з усіх боків на машинах стоять протестувальники.
Також поліція стоїть осторонь дороги і спостерігає як протестувальники йдуть до центру, не перешкоджаючи їм.
Нагадаємо, з 2 січня у Казахстані відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися після стрибка цін на скраплений газ.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану (НП) в Алмати та в Мангістауській області з 5 по 19 січня.
Також Токаєв оголосив про розпуск уряду, який продовжуватиме виконувати обов'язки до призначення нового складу кабінету міністрів.