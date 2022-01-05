BMW показала електричний кросовер BMW iX M60

Компанія BMW представила "заряджений" електричний кросовер iX M60. Це перша чисто електрична модель M-лінійки, повідомляє 24 Канал.

Як стало відомо, вже в базі новинки будуть 21-дюймові колісні диски, а в якості опції будуть запропоновані 22-дюймові аеродинамічні колісні диски Titanium Bronze.

У салоні BMW iX M60 є багатофункціональні крісла з вбудованими підголовниками, вигнута панель BMW Curved Display, 6-кутове кермо та антрацитова оббивка стелі. Відсутність центрального тунелю надає додаткове місце для ніг, а центральна консоль викликає асоціацію з вишуканою меблевою фурнітурою.

Потужність електричної силової установки BMW iX М60 досягає 619 кінських сил, а момент, що крутить, становить 1015 Нм. У режимі Sport Mode з активованою функцією Launch Control цей показник досягає позначки 1100 Нм. До першої "сотні" новинка прискорюється всього за 3,8 секунди, а максимальна швидкість електромобіля становить 250 км/год, що на 50 км/год вище за аналогічний показник модифікації iX xDrive50. Батарея має ємність до 1115 кВтч. Це дозволяє iX M60 проїхати без підзарядки понад 500 км.