Макрон вирішив "розсердити" нещеплених

Президент Франції Еммануель Макрон викликав обурення у частини населення своєю стратегією щодо вакцинації проти COVID-19. За його словами, вона полягає в тому, щоб "розлютити" людей, які не зробили щеплення, продовжуючи ускладнювати їм повсякденне життя. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Нині посадовці обговорюють посилення вимог до обов'язкового медичного сертифікату про імунізацію, без якого люди не зможуть відвідувати громадські місця.

"Я не збираюся злити французів. Але що стосується невакцинованих, дуже хочу їх розсердити. І робитиму це до кінця. Це стратегія" , – сказав напередодні французький лідер в інтерв'ю Le Parisien.

Зазначається, що його зауваження прозвучали в той час, коли парламент країни обговорював новий закон про посилення протиепідемічних обмежень. Якщо його ухвалять, лише повністю вакциновані люди (а не ті, хто має негативний тест на коронавірус), матимуть право на отримання медичного COVID-паспорта з наступного місяця.

Щоденний приріст заражень коронавірусом у Франції. Джерело: worldometers.info

Таку перепустку у Франції ввели цього літа. Вакцинованій людині вона відкриває доступ до закритих громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри. Також документ вимагають під час посадки на поїзди далекого прямування й літаки.

"У демократії найлютіші вороги – брехня і дурість. Ми чинимо тиск на невакцинованих, максимально обмежуючи їхній доступ до громадської діяльності" , – пояснив це Макрон.

За його словами, у Франції вакцинували майже 90% населення, яке має право на щеплення, і нині "пручається лише дуже незначна меншість" . Зменшити кількість "антивакцинаторів" , наголосив президент, у країні збираються шляхом обмежень.

"Розсердивши їх ще більше" , – пояснив він, запевнивши, що не збирається таких людей "саджати у в'язницю або примусово їх вакцинувати".

Коронавірус у Франції. Джерело: worldometers.info

Так, із 15 січня французи без COVID-паспорту більше не зможуть ходити до ресторану, кафе, театру чи кіно.

Примітно, що політичні опоненти Макрона звинуватили президента у надмірній лексиці, наголосивши, що відповідно до посади йому "не слід говорити такі речі" .

На сьогодні у Франції підтверджено майже 10,6 млн всіх випадків зараження коронавірусом, із яких 124,5 тис. обернулися смертю хворих, а 5,1 млн людей вилікувалися. За даними сайту Gedi Digital, у країні повний курс вакцинації пройшли понад 49,5 млн дорослого населення (73,4%).