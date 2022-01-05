Кнопкові телефони Blackberry перестали працювати по всьому світу

Кнопкові телефони Blackberry перестали працювати по всьому світу

Blackberry помер. Підтримуюча життя компанія відключила свої фірмові сервіси та повністю припинила підтримку класичних смартфонів, повідомляє УНІАН.

По суті, вони перетворилися в "цеглини", з яких не можна ні зателефонувати, ні відправити смс-ки.

Сервіси та служби перестали працювати на смартфонах і планшетах з BlackBerry OS 10, OS 7, PlayBook OS 2.1 і більш ранніми версіями системи. Серед них:

  • BlackBerry Classic;
  • BlackBerry Passport;
  • BlackBerry Leap;
  • BlackBerry Z10, Z30, Z3;
  • BlackBerry Q10, Q5;
  • Porsche Design P’9982/9983/9981;
  • Porsche Design P’9983 from BlackBerry;
  • BlackBerry Bold: 9900/9930, 9790, 9650, 9788, 9700, 9000;
  • BlackBerry Curve: 9380/9370/9360/9350, 9330/9300, 9320/9315,9220, 8530/8520, 9380, 8900/8980, 8300/8310/8320/8330/8350i;
  • BlackBerry Torch: 9860/9850, 9810, 9800;
  • BlackBerry Storm: 9500/9530, 9520/9550;
  • BlackBerry Pearl: 9100/8100/8110/8120/8130, 8220/8230;
  • і десятки інших.

Щасливі дні для BlackBerry закінчилися разом з анонсом найпершого Айфона у 2007 році – пристрою, який перевернув ринок смартфонів і все ще залишається на ньому лідером. Через 10 років частка BlackBerry на ньому досягла нуля.

З часом BlackBerry здійснила декілька спроб повернутися на ринок, наприклад випускати смартфони на Android, а не фірмової ОС. Завоювати прихильність аудиторії компанії так і не вдалося, після чого вона остаточно відмовилася від розробки пристроїв і перемикнулася на софт в області кібербезпеки для корпоративних клієнтів.

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