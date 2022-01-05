В Україні дорожчають овочі: скільки коштує "борщовий набір"
В Україні продовжується новорічний ріст цін на овочі. З початку 2022 року найбільше подорожчали пекінська та цвітна капусти. Високі ціни на ринку і на моркву, повідомляє Сьогодні.
Таким чином, на найбільшому фермерському ринку півдня "Неждана", що у селі Великі Копані на Херсонщині пекінська капуста вже коштує 15-20 грн/кг, хоча ще минулого тижня її продавали по 7-12 грн/кг.
Цвітна капуста подорожчала до 18 грн/кг, а тиждень тому вона коштувала 6-10 грн/кг. А морква виросла в ціні на кілька гривень, з 8-9 грн/кг до 10-12 грн/кг.
Продають дорожче і іншу капусту:
- білоголову – 10-12 грн/кг;
- савойську – 12-14 грн/кг;
- червоноголову – 12-13 грн/кг;
- романеско – 15-25 грн/кг;
- молоду – по 10-12 грн/кг.
Для українців, також, подорожчав і гарбуз. Його продають по 5-6 грн/кг.
А ось на картоплю стабільні ціни – 5-7 грн/кг. На буряк та цибулю також – 10 грн/кг, 9-12 грн/кг відповідно.
Скільки коштує м'ясо?
Курятина, у порівнянні з груднем, подешевшала, а ось яловичина зросла в ціні. Але вартість залежить від окремих позицій.
У супермаркетах коштують:
- курячі стегна – 72,95 грн/кг (грудень – 93,30 грн);
- куряча гомілка – 60,25 грн/кг (грудень – 65,84 грн/кг);
- куряче філе – 111,26 грн/кг (грудень – 114,91 грн/кг);
- яловичий гуляш – 236,95 грн/кг (грудень – 233,39 грн/кг);
- яловичі ребра – 140,48 грн/кг (грудень – 140,48 грн/кг).