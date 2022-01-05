В Україні дорожчають овочі: скільки коштує "борщовий набір"

В Україні продовжується новорічний ріст цін на овочі. З початку 2022 року найбільше подорожчали пекінська та цвітна капусти. Високі ціни на ринку і на моркву, повідомляє Сьогодні.

Таким чином, на найбільшому фермерському ринку півдня "Неждана", що у селі Великі Копані на Херсонщині пекінська капуста вже коштує 15-20 грн/кг, хоча ще минулого тижня її продавали по 7-12 грн/кг.

Цвітна капуста подорожчала до 18 грн/кг, а тиждень тому вона коштувала 6-10 грн/кг. А морква виросла в ціні на кілька гривень, з 8-9 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Продають дорожче і іншу капусту:

білоголову – 10-12 грн/кг;

савойську – 12-14 грн/кг;

червоноголову – 12-13 грн/кг;

романеско – 15-25 грн/кг;

молоду – по 10-12 грн/кг.

Для українців, також, подорожчав і гарбуз. Його продають по 5-6 грн/кг.

А ось на картоплю стабільні ціни – 5-7 грн/кг. На буряк та цибулю також – 10 грн/кг, 9-12 грн/кг відповідно.

Скільки коштує м'ясо?

Курятина, у порівнянні з груднем, подешевшала, а ось яловичина зросла в ціні. Але вартість залежить від окремих позицій.

У супермаркетах коштують: