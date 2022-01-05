Протести у Казахстані: у центрі Алмати почалися зіткнення

У центральній частині Алмати в середу вранці почалися зіткнення мітингувальників із поліцією. Протестувальники намагалися пройти через двори на вулицю Байтурсинова. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби, повідомляє Інтерфакс.

За даними кореспондента, у ході зіткнень було поранено поліцейського.

"На ношах лежить співробітник поліції, в руках тримає протигаз. Очі закриті, але ніби у свідомості, ворушить губами" , - повідомив журналіст.

Очевидці заявляють, що з вулиці Шевченка у бік Байтурсинова проїхало близько десятка військових вантажівок. Вони підвозять ящики зі світлошумовими гранатами.

У комендатурі повідомили, що у центрі міста триває операція із забезпечення правопорядку, мешканців міста просять утриматися від прогулянок.

У соцмережах почали з'являтися відео зіткнень.

Orda.kz﻿ повідомляє, що поліцейські відкрили вогонь гумовими кулями та світлошумовими гранатами.

«Активісти стояли біля перетину вулиць Байтурсинова – Карасай-Батира. Поліцейські в повному обмундируванні зі щитами стояли на проїжджій частині. Протестувальники піднімали руки вгору і просили не стріляти в них, після чого в їхній бік був постріл світлошумової гранати» , - йдеться у повідомленні.

Управління громадського здоров'я Алмати повідомило, що в середу до лікувальних закладів міста за медичною допомогою звернулися 190 осіб, які постраждали у масових протестах. Серед усіх постраждалих - 137 поліцейських та 53 цивільних.

Нагадаємо, з 2 січня у Казахстані відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися після стрибка цін на скраплений газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану (НС) в Алмати та в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

Також Токаєв оголосив про розпуск уряду, який продовжуватиме виконувати обов'язки до призначення нового складу кабінету міністрів.