Sony анонсувала PlayStation VR2

Sony готується до запуску серійного виробництва PlayStation VR 2. Про це заявив президент та головний виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан у рамках презентації Sony на виставці CES 2022, повідомляє Хайтек.

У пристрої буде OLED-дисплей з роздільною здатністю 2000×2040 на око, також передбачена підтримка роздільної здатності 4K з режимом розширеного динамічного діапазону HDR. Частота оновлення: 90 Гц або 120 Гц.

За словами Райана, у шоломі будуть регульовані лінзи, а поле зору становитиме 110 градусів.

Усього на пристрої розмістять чотири камери на шоломі та одна на контролерах для відстеження руху очей, ще буде вбудований мікрофон та можливість підключити навушники.

Для роботи шолома потрібно один провід USB Type-C, що підключається до PS5.

Райан також анонсував першу велику нову ексклюзивну гру для PS VR2 – Horizon Call of the Mountain.