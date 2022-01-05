Лобода показала новорічні фото з дочками

Сімейні кадри на фоні ялинки зібрали понад 212 тисяч лайків. При цьому виконавиця традиційно приховує обличчя молодшої Тільди, повідомляє Корреспондент.

Співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram новорічні знімки з дочками Євангеліною та Тільдою.

Зірка та її старша дочка постали у блискучому вбранні, а молодша була одягнена у легку білу сукню. Вони позували на тлі прикрашеної ялинки, поряд з якою стояв великий кролик у костюмі.

"Мої улюблені дівчинки завжди зі мною. З любов'ю до 22, що настав", – підписала кадри Лобода.

Зазначимо, що десятирічну Євангеліну, зірка часто показує на фото, а обличчя трирічної Тільди вважає за краще приховувати.

Светлана Лобода с дочерьми instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода с дочерьми instagram.com/lobodaofficial