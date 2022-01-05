Дружина Гогілашвілі працювала в ОП нелегально? Наказ про призначення сховано

Офіс президента України відмовився надати копію наказу про призначення Марії Левченко (дружини Олександра Гогілашвілі) на посаду заступника керівника Кабінету Президента – керівника Служби забезпечення заходів Президента.

Про це йдеться у відповіді ОП на запит агентства "Українські новини".

В ОП підтвердили, що Левченко справді працює на зазначеній посаді, однак відмовилися надати копію наказу про її призначення.

"Запитуваний вами документ, згідно з вимогами чинного законодавства, міститься в особовій справі М.В. Левченка і, згідно з вищевказаним, не може копіюватися та надаватися за зверненнями або заявами" , – відповіли в Офісі президента.

Там також зазначили, що посада Левченка не підпадає під дію закону про державну службу.

Відомо, що Марія Левченко працювала особистою помічницею Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу". Після його перемоги на президентських виборах Левченко перейшла на роботу до ОП, але на громадських засадах. Як повідомляли ЗМІ, у цей час вона продовжувала отримувати зарплату в "Студії "Квартал-95".

Чоловіка Левченка, Олександра Гогілашвілі після обрання Зеленського президентом призначили заступником міністра внутрішніх справ. Нещодавно його зі скандалом звільнили з МВС за неналежну поведінку з поліцейськими.