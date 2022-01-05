США пообіцяли забезпечити Україну енергоресурсами

США пообіцяли сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів. Зокрема, йдеться про атомну енергетику та посилення енергетичної безпеки, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком.

"Квін запевнила, що Сполучені Штати Америки готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів" , – йдеться в повідомленні.

Крім цього сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону. Зокрема, технічну підтримку та стабільне поповнення запасів палива.