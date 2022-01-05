США пообіцяли забезпечити Україну енергоресурсами
США пообіцяли сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів. Зокрема, йдеться про атомну енергетику та посилення енергетичної безпеки, повідомляє Обозреватель.
Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком.
"Квін запевнила, що Сполучені Штати Америки готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів", – йдеться в повідомленні.
Крім цього сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону. Зокрема, технічну підтримку та стабільне поповнення запасів палива.
"Галущенко нагадав, що Росія заблокувала постачання в країну вугілля залізницею. Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, і основний шлях постачання вугілля – морський. Також на зустрічі обговорювалася поточна ситуація зі значним скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну", – розповіли в Міненерго.