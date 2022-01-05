Жителі Львова залишилися без води: адреси

У Львові на вулиці Коротка, 5 стався аварійний витік на водопроводі. Рух транспорту по вулиці заборонили, повідомляє Варта1.

З 11:00 розпочались ремонтні роботи з ліквідації витоку. На час робіт – з 11:00 до 17:00 – буде призупинено водопостачання до всіх будинків на вулицях Братів Міхновських, Коротка, Стародубська та Шараневича.

Також вулиця Коротка буде перекрита для руху транспорту з 11:00 до 17:00 від вулиці Братів Міхновських до вулиці Залізничної. Схеми об’їзду регулюватиме поліція.

На час ремонтних робіт не будуть курсувати тролейбуси №27 і №32.

Раніше ми писали: