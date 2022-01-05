Експерти назвали найбезпечніші моделі автомобілів
Європейська організація дорожньої безпеки Euro NCAP, підбиваючи підсумки минулого року, назвала найбезпечніші моделі авто на ринку, повідомляє Судово-юридична газета.
Euro NCAP провів краш-тести 33 різних автомобілів, 22 із яких отримали максимальну оцінку безпеки. У кожному із шести основних класів є переможці.
У категорії «кросовер» першість отримав Nissan Qashqai. А в класі великих позашляховиків експерти віддали перше місце Skoda Enyaq iV, що обійшов BMW iX.
Чеський автопром досяг успіху і в категорії сімейних автомобілів, тому що Skoda Fabia визнана найбезпечнішою в класі. У категорії "маленький MPV" експерти віддали перше місце Toyota Yaris Cross.
А переможцем у категоріях «представницький автомобіль» та «електрокар» став Mercedes-EQ EQS.
«2021 рік був важким роком для автомобільної промисловості: брак запчастин, зокрема напівпровідників, жалом у хвості була і криза Covid, що позначилася на термінах розробки, виробництві та продажах. Тим не менш, ми побачили, що на ринку з'явилося чимало нових моделей автомобілів, багато з яких були електричними або гібридними, і багато хто з них досяг п'ятизіркового рейтингу, незважаючи на високі вимоги», - підсумував генеральний секретар Euro NCAP Міхіел ван Ратінген.