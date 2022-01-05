Експерти назвали найбезпечніші моделі автомобілів

Європейська організація дорожньої безпеки Euro NCAP, підбиваючи підсумки минулого року, назвала найбезпечніші моделі авто на ринку, повідомляє Судово-юридична газета.

Euro NCAP провів краш-тести 33 різних автомобілів, 22 із яких отримали максимальну оцінку безпеки. У кожному із шести основних класів є переможці.

У категорії «кросовер» першість отримав Nissan Qashqai. А в класі великих позашляховиків експерти віддали перше місце Skoda Enyaq iV, що обійшов BMW iX.

Чеський автопром досяг успіху і в категорії сімейних автомобілів, тому що Skoda Fabia визнана найбезпечнішою в класі. У категорії "маленький MPV" експерти віддали перше місце Toyota Yaris Cross.

А переможцем у категоріях «представницький автомобіль» та «електрокар» став Mercedes-EQ EQS.