У РНБО відмовилися розслідувати показ "Сватів" на каналі "Росія-1"

У Раді національної безпеки оборони України відмовилися розпочинати розслідування через показ 7 сезону серіалу "Свати" на російському державному телебаченні.

Про це йдеться у відповідь на запит журналістів агентства "Українські новини".

У РНБО також зазначили, що не отримували пропозицій від відповідних суб'єктів щодо запровадження санкцій через цей факт.

Як відомо, новий сезон серіалу "Свати" транслювали на телеканалі "Росія-1", проти якого РНБО ввела санкції.

Право на міжнародну дистрибуцію продуктів "Кварталу 95" має компанія Eccho Rights. Вона раніше продавала права на трансляцію серіалу "Папік" до Росії.