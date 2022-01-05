Пісня Go_A – у топ-3 найпопулярніших треків історії Євробачення

Окрім представника України на Євробаченні 2021 року, до списку потрапили ще кілька груп нашої країни, повідомляє Корреспондент.

Радіо міжнародного конкурсу "Євробачення ESC Radio" оголосило рейтинг найпопулярніших пісень за всю історію музичного змагання. Трек Шум українського гурту Go_A опинився у трійці лідерів із 250 композицій, що потрапили до списку. Про це йдеться в Instagram колективу.

"Одразу два наші треки потрапили до ESC TOP 250 – щорічний рейтинг найкращих пісень за всі часи існування Євробачення! SHUM увійшов до трійки найпопулярніших пісень за всю історію конкурсу! А "Solovey" зайняв 128-е місце. Дві україномовні пісні", - написали учасники Go_A.

Ще один сингл Solovey зайняв у цьому списку 128 місце.

Очолила список переможниці Євробачення 2012 року шведська співачка Loreen із композицією Euphoria.

А трек Джамали 1944 року про депортацію кримських татар зайняв 14 місце. До першої сотні хітів також потрапив запальний хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Він посів 74 місце, а Дикі танці Руслани – 78.

Раніше гурт Go_A отримав нагороду за найкращу постановку на Євробаченні.