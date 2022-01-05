Боррель та Кулеба вирушили на лінію розмежування на Донбасі

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушили на лінію розмежування на Донбасі, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова українського МЗС у Twitter.

"Знак єдності України та ЄС перед зростаючими російськими загрозами і силою нашої дипломатії в ім'я миру, безпеки та справедливості в Європі" , - написав він.

In helicopter with @JosepBorrellF, taking off to Luhansk region. First ever EU HR/VP visit to Donbas since Russia launched this war. Sign of Ukraine-EU unity in the face of elevated Russian threats and the strength of our diplomacy for peace, security and justice in Europe. pic.twitter.com/yWcBzi5ejP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що Кулеба та Боррель відвідають Станицю Луганську. Вони вилетіли до зони ООС із Харкова.

@JosepBorrellF and @DmytroKuleba are leaving Kharkiv Airport's unmistakable Stalinist-architecture VIP-terminal (although I doubt the term was in use when it was built) for the line of contact in Stanytsya Luhanska. pic.twitter.com/riJp2kDc4v — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 5, 2022

В Україну з триденним візитом прибув Жозеп Боррель, він перебуватиме в країні до 6 січня.

На тлі стягування Росії своїх військ до українських кордонів Боррель заявив, що будь-яка військова агресія з боку РФ проти України матиме величезні наслідки. Наприкінці грудня 2021 року він розповів, що хоче запропонувати створити в Україні військову навчальну місію Євросоюзу.