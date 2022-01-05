Боррель та Кулеба вирушили на лінію розмежування на Донбасі
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушили на лінію розмежування на Донбасі, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова українського МЗС у Twitter.
"Знак єдності України та ЄС перед зростаючими російськими загрозами і силою нашої дипломатії в ім'я миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав він.
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що Кулеба та Боррель відвідають Станицю Луганську. Вони вилетіли до зони ООС із Харкова.
В Україну з триденним візитом прибув Жозеп Боррель, він перебуватиме в країні до 6 січня.
На тлі стягування Росії своїх військ до українських кордонів Боррель заявив, що будь-яка військова агресія з боку РФ проти України матиме величезні наслідки. Наприкінці грудня 2021 року він розповів, що хоче запропонувати створити в Україні військову навчальну місію Євросоюзу.