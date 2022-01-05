TikTok додав кнопку репоста

Кнопка знаходиться в меню "Поділитися", де також можна надіслати відео друзям через повідомлення в самій соцмережі або в інших месенджерах, повідомляє Сьогодні.

Repost просуває відео вашим друзям у TikTok, але тільки тим, на кого підписано і ви самі.

Водночас репост відео не відображатиметься у вашому власному профілі TikTok – він надсилає відео тільки в канали For You ваших друзів.

Цікаво, що кнопка доступна не у всіх TikTok – лише у відеороликах при перегляді своєї стрічки For You.

Крім того, репост можна буде видалити – ви можете натиснути на меню "Поділитися", а потім на "Видалити репост".