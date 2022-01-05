Більшість українців не готові вступати до військ тероборони – опитування

Більшість українців не готові брати участь у складі військ територіальної оборони, які створюють у регіонах для захисту від можливого вторгнення, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF).

"Більшість респондентів у межах усієї країни відповіли, що особисто не готові взяти участь в територіальній обороні. Готові це зробити 32%" , — розповіли в UIF і підкреслили, що настрої щодо готовності особисто брати участь у територіальній обороні є такими ж, як у травні 2021 року.

Серед чоловіків готовність обороняти свій населений пункт є вищою: 49% з них відповідають ствердно, а серед жінок таких лише 18%.

Найбільшу готовність долучитись до тероборони висловлюють люди віком 35-44 роки — 37%. Натомість серед молоді до 24 років таких лише 29%. Старші люди також не виявляють особливої активності з цього питання.

Під час дослідження було опитано 2400 респондентів віком від 18 років. Вибірка є пропорційно стратифікованою за ознаками "області України та м. Київ" і "тип населених пунктів — міські/сільські". Статистична похибка з імовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року набув чинності Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.