Протести у Казахстані: що робити українцям, які опинилися у країні

Через те, що у багатьох регіонах Казахстану запровадили надзвичайний стан, українцям радять утриматись від поїздок до цієї країни, повідомляє Сьогодні.

Поки що в країні діє режим НС, українцям не варто перебувати у місцях, де багато людей.

"Громадянам, які перебувають на території Казахстану, варто утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні" , – йдеться у повідомленні посольства України.

У МЗС України також опублікували рекомендації громадянам України, які перебувають у Казахстані.

"Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам, які перебувають на території цієї країни, постійно відстежувати інформацію про розвиток ситуації, виявляти підвищену пильність та обережність, неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, що засвідчують особу" , – йдеться у заяві.

МЗС закликало українців зареєструватися в електронній системі "ДРУГ".

З усіма питаннями українцям у Казахстані слід звертатися на гарячу лінію українського посольства за номером +7(705) 755 66 10 або електронною поштою: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua. Також доступна цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.