У Дніпрі випадково знайшли жінку, яка зникла 20 років тому

У вівторок, 4 січня, співробітники поліції знайшли 57-річну жінку. Вона вважалася зниклою з 2000 року і вважалася мертвою з 2010 року, повідомляє Інформатор.

Близько 12.00 небайдужий житель Дніпра заявив, що біля школи №111 лежить чоловік без ознак життя. Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що померлий пролежав там з 5 ранку. Він виявився безпритульним. Коли поліцейські почали опитувати свідків, то виявили жінку.

Вона підтвердила, що знає померлого. У процесі розмови поліцейські дізналися, що жінка-свідок зникла безвісти ще 2000 року в Криму. При цьому родичі все ще вели розшук зниклої, хоча 2010 року Бахчисарайський суд визнав її померлою.

Жінка розповіла, що приїхала до міста до чоловіка та вирішила в нього залишитися. Через якийсь час він помер, а його родичі вигнали її з помешкання і їй довелося жити на вулиці. Жінку вже доставили до поліцейської дільниці, правоохоронці намагаються зв'язатися з її родичами.