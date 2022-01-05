У Кремлі відреагували на протести в Казахстані: по допомогу не зверталися
Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
У Кремлі виступають "проти втручання когось ззовні" і вважають, що влада країни сама впорається з внутрішніми проблемами.
Пєсков негативно відповів питанням, чи запитував Казахстан допомогу в Росії.
"Ні. Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми", - сказав речник президента Росії.
"Важливо, щоб ніхто не втручався ззовні", - наголосив він.