У Кремлі відреагували на протести в Казахстані: по допомогу не зверталися

Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

У Кремлі виступають "проти втручання когось ззовні" і вважають, що влада країни сама впорається з внутрішніми проблемами.

Пєсков негативно відповів питанням, чи запитував Казахстан допомогу в Росії.

"Ні. Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми" , - сказав речник президента Росії.