Величезний попит змусив Ford подвоїти виробництво електропікапу

Електрична версія популярного у США пікапа Ford F-150 приставкою Lightning у назві дебютувала 20 травня 2021 року. А вже через чотири дні глава Ford Motor Джим Фарлі повідомив, що за перші 48 годин після презентації компанія отримала понад 44 500 замовлень, тобто по 15 заявок на хвилину. Зараз кількість бронювань досягла 200 тисяч і це не рахуючи корпоративних заявок, повідомляє Автоцентр.

Такий небувалий інтерес до новинки змусив компанію змінити плани щодо річного обсягу виробництва. Торішнього серпня Ford повідомив, що в 2022 році марка випустить 15 тисяч електропікапів F-150 Lightning. Ще 55 тисяч одиниць мали зійти з конвеєра у 2023 році. Вже наступного року обсяги збільшать до 80 тисяч, а 2025 року — до 160 тисяч. До цього моменту на ринок мало вийти друге покоління моделі.

Наразі плани змінилися – до середини 2023 року обсяг виробництва пікапа F-150 Lightning збільшать до 150 тисяч. Цікаво, що про подвоєння обсягів виробництва Ford заявив у день презентації потенційного конкурента від General Motors – електричного пікапа Chevrolet Silverado. На ринок він вийде в 2023 році, тоді як постачання клієнтських Ford F-150 Lightning розпочнеться у цьому.