У Казахстані почали відключати інтернет
Інформаційні сайти із Казахстану не відкриваються за кордоном. Йдеться насамперед про ресурси з доменним ім'ям .kz. Також повідомляється про відключення інтернету в усьому Казахстані оператором Казахтелеком.
Про це повідомляє "Политика Страны".
"Схоже, в країні вирішили на тлі протестів вводити радикальні рішення на кшталт повної інформаційної блокади. Щоправда, невідомо, наскільки це буде ефективно з урахуванням наявності месенджерів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, сервіс Globalcheck повідомив про відключення інтернету в усьому Казахстані оператором Казахтелеком.
Влада почала блокувати веб-версію Telegram і намагатися блокувати сам месенджер у всій країні. Раніше блокування торкалося лише Алмати.
Також розпочалася боротьба з VPN так само у всій країні. Зокрема блокується протокол OpenVPN.
Нагадаємо, з 2 січня у Казахстані відбуваються протести. Масові акції розпочалися після стрибка цін на скраплений газ.