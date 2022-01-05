У Казахстані почали відключати інтернет

Інформаційні сайти із Казахстану не відкриваються за кордоном. Йдеться насамперед про ресурси з доменним ім'ям .kz. Також повідомляється про відключення інтернету в усьому Казахстані оператором Казахтелеком.

Про це повідомляє "Политика Страны".

"Схоже, в країні вирішили на тлі протестів вводити радикальні рішення на кшталт повної інформаційної блокади. Щоправда, невідомо, наскільки це буде ефективно з урахуванням наявності месенджерів" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, сервіс Globalcheck повідомив про відключення інтернету в усьому Казахстані оператором Казахтелеком.

Влада почала блокувати веб-версію Telegram і намагатися блокувати сам месенджер у всій країні. Раніше блокування торкалося лише Алмати.

Також розпочалася боротьба з VPN так само у всій країні. Зокрема блокується протокол OpenVPN.

Нагадаємо, з 2 січня у Казахстані відбуваються протести. Масові акції розпочалися після стрибка цін на скраплений газ.