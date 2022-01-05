Валютний ринок середи: хід торгів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку попит на безготівковий долар істотно перевищує попит. На старті торгів сума заявок на купівлю валюти вчетверо перевищувала обсяги, запропоновані на продаж.

Національний банк не став чекати, чим це закінчиться, і вже о 10 ранку вийшов із продажем. Спочатку регулятор закривав найдорожчі заявки на покупку (за ціною 27,45 гривні та вище), а потім, бачачи, що це не допомагає, виставив на продаж суму за ціною 27,47 гривні. На момент написання статті покупці вже почали потроху купувати у Нацбанку по 27,47.

Після безготівковим почав різко зростати і готівковий курс долара. Вранці гуртові обмінні пункти Києва пропонували готівкового «американця» по 27,47-27,48 гривень, але на обід цінник виріс на 5 копійок, до 27,52-27,53 гривень. Судячи з повідомлень з регіонів, з'явилося відразу багато охочих конвертувати новорічний виторг у тверду валюту. Водночас оператори готівкового валютного ринку повідомляють про зниження пропозиції валюти від населення: бачачи, що курс зростає, долари та євро стали дотримуватись.

Євро на FOREX у середу знову пішов нагору і до моменту написання статті піднявся до позначки 1,1322 долара. Після різких рухів кінця минулого - початку цього року євро вже другий день поспіль здійснює рухи вгору-вниз усередині діапазону шириною 55 пунктів, явно не в змозі вирішити, рости чи падати. А ось готівковий євро сьогодні явно не сумнівається у напрямі, слідуючи за готівковим доларом. Вранці його продавали по 30,90-30,95 гривень, але до обіду дешевше за 31,00 євро вже не купити. Деякі гуртові обмінні пункти столиці, бачачи, що гривня знижується, виставили євро на продаж по 31,05 і навіть 31,10 гривень.

Російський рубль третій день поспіль здійснює різкі рухи у парі з американським доларом; без підтримки Центробанку Росії, який відпочиває до 10 січня, російську валюту ґрунтовно «ковбасить». Ось і сьогодні долар спочатку опустився до 75,40, а згодом виріс до 75,85 рублів за долар. Що стосується готівкового рубля, з ним сьогодні відбуваються цікаві речі: в одних гуртовиків, які поспішають позбутися російської валюти, ще залишилися старі ціни 3,65 гривні за 10 рублів, інші, які працюють з ним щільніше, вже підняли їх до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.