Літієві АКБ для вашого автомобіля – у чому переваги

В останні роки акумулятори LiFePO4 набувають все більшої популярності. Це стосується як ринку тягових АКБ, так і автомобільних. Літієві акумулятори мають низку незаперечних переваг у порівнянні зі свинцево-кислотними АКБ, повідомляє Автоцентр.

Розглянемо кожен із них детальніше:

1. Стійкість до низьких температур. Акумулятори можуть експлуатуватися в діапазоні температур від -20 до +60 °C. Цього діапазону робочих температур цілком достатньо для безпроблемної експлуатації акумуляторних батарей протягом усього року на території України.

2. Високі пускові струми навіть за низького заряду АКБ. Стартерний струм автомобільного акумулятора визначає найбільший показник сили струму, який потрібен для запуску двигуна. Тобто, він повинен бути достатнім для провороту маховика з поршнями. Це досить енерговитратний процес, оскільки поршнями стискається паливо в камері згоряння із силою 9-13 атмосфер. А в холодну пору року масло стає густішим, і щоб запустити двигун потрібно ще більше ресурсів АКБ.

І якщо кислотний АКБ має низький заряд, то запуск ДВЗ стає неможливим. А LiFePO4 акумулятор навіть при малому заряді здатний витримувати високі пускові струми і, як наслідок, здатний завести машину.

3. Низький саморозряд. Тоді як втрата ємності в свинцево-кислотних акумуляторах становить приблизно 10 відсотків на рік у літій-залізо-фосфатних моделей цей показник становить 3 відсотків/рік.

4. Екологічність та багатозадачність. Класичні автомобільні кислотні акумулятори при заряді виділяють шкідливі гази. Хоча, перебуваючи у вентильованому підкапотному просторі такі АКБ не шкодять водієві та пасажирам, проте це завдає шкоди екології.

При експлуатації літієвих акумуляторних батарей ніяких шкідливих речовин не виділяється, вони є повністю герметичними. Це дозволяє їх використовувати не лише для запуску автомобіля. За допомогою ДБЖ з акумулятором можна живити побутові прилади в будинку під час вимкнення електрики, наприклад, використовувати для живлення газового або твердопаливного котла.

5. Ресурс до 7000 циклів. Це одна з найголовніших переваг даних АКБ. Свинцево-кислотні аналоги мають всього до 1000 циклів, а літій ферум фосфатні володіють просто фантастичним ресурсом у 7000 циклів. Як наслідок, термін служби таких батарей становить від 7 до 10 років.

6. Ремонтопридатність та можливість модифікувати АКБ. Акумулятори складаються з певної кількості осередків, кількість яких можна як збільшувати, так і зменшувати. Таким чином, ви можете збільшувати або зменшувати ємність батареї. Можна навіть замінити одну банку, яка вийшла з ладу, не змінюючи у своїй весь АКБ.

Коли може бути корисним збільшення чи зменшення ємності? Наприклад, ви придбали новий автомобіль, в якому потрібен більш-менш потужний акумулятор, і не бажаєте міняти батарею. LiFePO4 АКБ завжди можна модернізувати, додавши або прибравши потрібну кількість банок.

7. Компактні розміри + легка вага. Літієві акумулятори в 3 рази легші за свинцево-кислотні аналоги.

8. Час до повної зарядки. І остання перевага – літій залізо – фосфатні акумулятори з легкістю заряджаються менш ніж за 3 години.